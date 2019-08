Steinhagen (ots) - Hörmann ergänzt sein Programm um eine neue Haustür aus einer Aluminium-Edelstahl-Kombination. Die ThermoPlan Hybrid zeichnet sich durch eine beidseitige Flächenbündigkeit des Türblatts zur Zarge aus und ist besonders robust und witterungsbeständig.



Das Hörmann Haustüren-Programm bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen und Motiven für jeden Häuserstil. Ob aus Aluminium oder einer Alu-/Stahl-Kombination, für jeden Geschmack und Geldbeutel findet sich die passende Haustür.



Im Bereich der hochwertigen Aluminium-Haustüren ergänzt Hörmann sein Programm nun um die ThermoPlan Hybrid Haustür. Besonders zu moderner Architektur passen großzügige Eingangsbereiche, bei denen sich die Haustür elegant in das Gesamtbild einfügt. Neben Farbe und Design zählen verdeckt liegende Bänder und die Flächenbündigkeit der Tür zu Qualitätsmerkmalen, auf die Bauherren und Architekten Wert legen. Die ThermoPlan Hybrid Haustür zeichnet sich besonders dadurch aus, dass das Türblatt sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite flächenbündig zur Zarge ausgeführt ist und damit besonders großzügig und elegant wirkt. Dazu kann aus einer Vielzahl an Designs und Farben gewählt werden.



Die laut Herstellerangaben nur bei Hörmann erhältliche Kombination aus Aluminium und Edelstahl sorgt für eine besonders formstabile Konstruktion. Die ThermoPlan Hybrid verfügt darüber hinaus über sehr gute Wärmedämmwerte (UD-Wert 0,78 W/ (m²·K)) und eine serienmäßige RC 3 Ausstattung.



