Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bertrandt von 65 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Immer wieder Gewinnwarnungen und keine Besserung in Sicht, titelte Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Entwicklungsdienstleistern für die Automobilindustrie. Die Autobauer übten Preisdruck aus und könnten Projekte auch verschieben. Daher dürfte eine Erholung der Gewinnmargen bei Entwicklungsdienstleistern wie Bertrandt länger dauern./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-08-29/09:48

ISIN: DE0005232805