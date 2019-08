Der Bankensoftwarehersteller übernimmt in den USA den Digital-Banking-Anbieter Kony und weitet so sein Geschäft in diesem wichtigen Markt aus. Die Grossübernahme wird von Analysten als sinnvollen Ausbau gesehen.Der Zukauf erhält auch an der Börse viel Applaus. Nachdem die Temenos-Papiere am Vortag noch gute 2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...