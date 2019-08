Erlebnis Akademie AG: Hauptversammlung 2019 unterstützt dynamischen Wachstumskurs der Erlebnis Akademie AG DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Erlebnis Akademie AG: Hauptversammlung 2019 unterstützt dynamischen Wachstumskurs der Erlebnis Akademie AG 29.08.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hauptversammlung 2019 unterstützt dynamischen Wachstumskurs der Erlebnis Akademie AG Bad Kötzting, 29. August 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der Erlebnis Akademie AG erhielten auf der gestrigen Hauptversammlung in Bad Kötzting erneut große Zustimmung für Unternehmensstrategie und -ausrichtung. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 3.537.247,93 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und zur weiteren Unterlegung des Wachstumskurses im Unternehmen zu belassen. Weiterhin sprach sich die Hauptversammlung für die Neufassungen des genehmigten Kapitals 2019/I aus und ermächtigt damit den Vorstand, im Zeitraum bis 2024 das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 318.575,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. "Die solide Finanzierung unserer Neu- und Erweiterungsprojekte bleibt auch weiter ein ganz zentraler Aspekt in unserer Wachstumsstrategie", so Christoph Blaß, Finanzvorstand der Erlebnis Akademie AG. "Wir haben eine gut gefüllte Projektpipeline und erhalten inzwischen Anfragen für neue Projekte aus der ganzen Welt. Unser Handlungs- und Gestaltungsspielraum wird mit der richtigen Finanzierungsbasis aus Eigen- und Fremdkapital größer, weshalb wir uns freuen, dass die Aktionäre der Erlebnis Akademie unseren Kurs auch langfristig unterstützen." Neben den Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 stimmten die Aktionäre darüber hinaus der Neuwahl des Aufsichtsrats zu. Prof. Dr. Erich Wühr, Peter Siegert, Anton Staudinger, Teodor Zellner und Florian Renner wurden erneut für fünf Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Darüber hinaus wurde Herr Walter Sponfeldner als Ersatzmitglied für alle vorgeschlagenen Mitglieder neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Erlebnis Akademie AG hat EU-weit bereits acht Baumwipfelpfade mit einem Gesamtinvest in Höhe von 44,4 Mio. Euro errichtet, davon vier in Deutschland. Am 20. September ist die feierliche Eröffnung des Baumwipfelpfads Pohorje im slowenischen Rogla und damit des neunten Standorts geplant. Weitere konkrete Planungen laufen derzeit für Projekte in Deutschland, Frankreich, Lettland, Spanien sowie Kanada. Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang acht Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 44,4 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] und in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2018 besuchten insgesamt 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. Kontakt Investor Relations (eak) Erlebnis Akademie AG Johannes Wensauer/Walter Steuernagel T +49 9941 / 90 84 84-0 ir@eak-ag.de Investor Relations (better orange) Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair / Vera Müller Haidelweg 48 81241 München T +49 89 / 889 69 06-22 eak@better-orange.de www.better-orange.de 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 