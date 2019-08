München (ots) - Fast 5.500 Privatkunden haben die Münchener Verein Versicherungsgruppe auch in diesem Jahr wieder zum "Versicherer des Jahres" gewählt. Die Kunden konnten zwischen 13. Mai und 3. Juli 2019 online und anonym über den Service von 97 Versicherern, deren Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität der Produkte, Transparenz und Verständlichkeit sowie Ärgernisse und Weiterempfehlung abstimmen. Der Nachrichtensender n-tv hat erneut das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) für die Studie beauftragt. Der Münchener Verein wurde nicht nur im Gesamturteil der Kundenzufriedenheit mit der Note "sehr gut" bewertet, sondern auch in drei weiteren Kategorien.



Die an der Umfrage teilnehmenden Kunden gaben dem Münchener Verein die Note Eins auch in den Kategorien Allgemeine Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung sowie Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung. Die Kategorie Haus und Wohnung wurde mit gut bewertet. Für die Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Das betraf 35 von 97 bewerteten Versicherern.



Das DISQ schreibt auf seiner Website wörtlich: "Münchener Verein ist mit dem Qualitätsurteil 'sehr gut' der Versicherer des Jahres 2019. Insbesondere mit dem Service punktet das Unternehmen: Der Anteil an positiven Kundenbewertungen liegt bei rund 87 Prozent. Auch in Hinblick auf die Qualität der Produkte sowie die Transparenz und Verständlichkeit überzeugt das Unternehmen und platziert sich hier unter den besten drei Unternehmen."



"Wir wissen, dass der Kundenservice einer der wichtigsten Faktoren ist, sich für einen Versicherer zu entscheiden. Aus diesem Grund haben wir unser Unternehmen seit Langem strategisch auf hochwertigen Service ausgerichtet", unterstreicht Dr. Martin Zsohar, COO des Münchener Verein. "Konkret heißt das, dass wir uns hundertprozentig um unsere Kunden kümmern, ihre Belange ernst nehmen, ihnen helfen, unterstützen und sie beraten, wo immer es geht. Die beeindruckende Serie der letzten acht Jahre zeigt uns, dass wir mit unserer Strategie sehr erfolgreich sind", so Dr. Zsohar. Chief Customer Officer Rainer Breitmoser, zuständig für den Service im Münchener Verein, ergänzt: "Um im Wettbewerb bestehen zu können, kommt es in erster Linie darauf an, sich immer wieder mit positiven Serviceerlebnissen von anderen abzuheben und sich den Anforderungen, Problemen und Fragen der Kunden jederzeit schnell, freundlich und kompetent anzunehmen. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sorgen dafür, dass wir unser Ziel, der Serviceversicherer zu sein, aus Sicht der Kunden überzeugend umsetzen."



Mehr Informationen zur aktuellen Kundenbefragung "Versicherer des Jahres" unter: https://disq.de/2019/20190828-Versicherer-des-Jahres.html



