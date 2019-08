Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2019 erzielte die Deutsche Hypo ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von 33,0 Mio. Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit liegt das Ergebnis etwa auf der Höhe des Vorjahresniveaus (Vj. 33,9 Mio. Euro) und verdeutlicht die seit Jahren konstant gute Ergebnisentwicklung der Bank. ...

