Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Die Äußerungen zur längerfristigen Entwicklung hätten ihn durchaus positiv gestimmt, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Netzwerkausrüster sei mit Blick auf die Produktqualität überzeugt, fahre mit Blick auf die 5G-Technik einen vorsichtigen Ansatz und habe zudem mit Blick auf die Gewinnmargen 2020 mehrere Steuerungsmöglichkeiten./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-08-29/10:26

ISIN: FI0009000681