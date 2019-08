Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für HSBC von 600 auf 580 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Geschäftsumfeld für britische Banken sei schwierig, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gerade im Geschäft mit Immobilienkrediten sei die Konkurrenz groß, was auf den Nettozinsmargen laste. Hinzu komme die Markterwartung sinkender Leitzinsen. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld macht vielen Banken schon länger zu schaffen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 02:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-08-29/10:32

ISIN: GB0005405286