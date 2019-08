Walnut Creek, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Exadel, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Software-Engineering-Lösungen, und ADAX, eine Security-Token-Börse, gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingehen, um eine kundenspezifische, Blockchain-basierte dezentrale Börsensoftware (DEX 2.0) aufzubauen und zu liefern, deren Schwerpunkt auf dem Handel mit finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerten liegt.



ADAX wird Exadel strategische und technische Beratung im Zusammenhang mit digitalen Assets und Blockchain-basierten Börsendiensten anbieten. ADAX erhält die ersten exklusiven Rechte zur Implementierung der im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickelten Software und Lösungen.



Zur Partnerschaft sagte Wojtek Kaszycki, Präsident von ADAX: "Exadel setzt sich ähnlich wie ADAX für innovative Finanzprodukte und ein nahtloses Erlebnis für die Nutzer ein. Durch die Kombination unserer Erfahrung im Bereich Digital Assets und der Expertise von Exadel im Bereich Softwarelösungen wird diese Partnerschaft Exadel helfen, eine robustere dezentrale Börse aufzubauen und es ADAX ermöglichen, modernere Trading-Technologien und -Produkte zu integrieren. Unsere gemeinsame Vision ist es, professionelle dezentrale Multi-Asset-Handelslösungen für internationale Märkte anzubieten."



"Wir sind stolz darauf, mit ADAX zusammenzuarbeiten, um den Geschäftswert der Blockchain zum Leben zu erwecken", so Fima Katz, CEO und Gründer von Exadel. "Wie Exadel ist auch ADAX bestrebt, qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern, und die Zusammenführung unserer Fachgebiete wird zu einer innovativen Blockchain-basierten dezentralen Börsensoftware (DEX 2.0) führen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem ADAX-Team."



Der ADAX hat kürzlich sein Nominated Advisors Program gestartet: nomad.adaxtech.com (https://nomad.adaxtech.com/). Damit soll ein starkes Ökosystem aus erfahrenen traditionellen Finanzberatern aufgebaut werden, das Emittenten auf ihrem Weg zur Tokenisierung, zur Notierung an der Börse und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Börsengang unterstützt. Exadel wird den Händlern, Brokern und anderen Marktteilnehmern der ADAX Exchange Integrationsdienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten.



Informationen zu ADAX



ADAX ist eine regulierte Börse für den Handel mit Asset-Backed-Token (auch bekannt als Security-Token). ADAX bietet eine Plattform, die den Zugang zu neuen Anlagemöglichkeiten über einen offenen Sekundärmarkt für den Handel mit digitalen Wertpapieren ermöglichen soll.



Informationen zu Exadel



Exadel entwickelt seit über 20 Jahren Unternehmens- und Individualsoftwarelösungen für Fortune-500-Kunden, darunter AT&T, Samsung, Bank of America, eBay und GE. Mit 20 Standorten und Bereitstellungszentren in den USA und Osteuropa löst Exadel die komplexesten Software-Engineering-Probleme und bietet einen skalierbaren und kompetenten Mix aus Onshore- und Offshore-Ressourcen zum wettbewerbsfähigsten Preis der Branche. Unsere Digital Software Engineering Solutions (DSES) helfen bei der Entwicklung neuer digitaler Strategien, die auf kreativem Denken, modernem Design und technischer Innovation basieren. DSES nutzt die Stärken verschiedener globaler Softwareentwickler, um strategische und kostengünstige Dienstleistungen für die neue Epoche der vernetzten Technologie zu entwickeln und zu implementieren.



