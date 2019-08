Münster (ots) - Gepflegtes und kraftvolles Haar ist der Inbegriff von Schönheit, Vitalität und Gesundheit. Für alle, die sich eine stärkere Haarpracht wünschen, gibt es jetzt das neue, innovative Kopfhautgel "SkalPuro" der Marke P. Jentschura. Das hochwertige Naturkosmetik-Produkt mit Mineralien, ätherischen Ölen und Kräuterextrakten - darunter Birkenrinde und Brennnessel-Essenzen - überzeugt durch eine basische Tiefenreinigung und Entschlackung des Haarbodens mit einem pH-Wert von 8,5.



"Auf der Kopfhaut gibt es eine schier unendliche Fülle an Mineralstoffen, um die bis zu 150.000 Haare zu ernähren. Wenn der Säure-Basen-Haushalt aus der Balance geraten ist, bedient sich der Organismus daher gerne dort", erklärt Firmengründer Dr. h. c. Peter Jentschura. Die Folge ist Haarverlust, den wohl viele Menschen kennen. Durch "Skalpuro" wird die Durchblutung gefördert, der Abtransport von gelösten Schadstoffen beschleunigt sowie das Haarwachstum unterstützt und gekräftigt. Außerdem verleiht es dem Haar deutlich mehr Volumen und Spannkraft.



Das Gel wird einfach auf die Kopfhaut aufgetragen, einmassiert und später wieder ausgespült. Besonders wirksam ist es gepaart mit einer basischen Ernährung und Körperpflege. Erhältlich ist "SkalPuro" in den Größen 250 und 1000 Milliliter überall, wo es Jentschura Produkte gibt, sowie bei ausgewählten Frisören. Nähere Informationen gibt es unter www.p-jentschura.com sowie im frisch überarbeiteten und erweiterten Ratgeber "Natürlich schöne Haare", der kostenfrei per E-Mail an info@p-jentschura.de angefordert werden kann.



