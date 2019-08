SEOUL (dpa-AFX) - Eineinhalb Jahre nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen Korruption droht dem Erben des Samsung-Firmenimperiums , Lee Jae Yong, der Gang zurück ins Gefängnis. Das Oberste Gericht in Seoul verwarf am Donnerstag das Urteil der Berufungsinstanz in wichtigen Teilen und wies den Fall um den Vizevorsitzenden des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics an eine untergeordnete Instanz zurück, wie südkoreanische Sender berichteten. Lee war im August 2017 in erster Instanz wegen Bestechung, Untreue und Meineids zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hatte die Strafe abgemildert./dg/DP/zb

ISIN KR7005930003

AXC0146 2019-08-29/10:50