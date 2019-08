...nähert sich seinem üblichen unteren Wendepunkt, meist um etwa 8 Euro. Gestern bereits unter 9 Euro und im Vorgriff auf die Zahlen, die schon in etwa fünf Wochen vorliegen werden, ist Aixtron eine der interessantesten Kurzfrist-Spekulationen im Vorgriff auf die Quartalszahlen, die sehr stark schwanken. Darin liegt der Erfolg versprechende Ansatz: Analysten sind vorher stets besonders vorsichtig und neigen zu Glattstellungen. Insider in Aachen kennen die Zahlen besser und sammeln in einer solchen Phase die Aktie bei schwächeren Kursen zügig auf. Anschließend geht es in der üblichen Rally-Form von etwa 30 % bis 9 oder knapp 10 Euro und dann wird Kasse gemacht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!