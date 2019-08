Original-Research: artec technologies AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu artec technologies AG Unternehmen: artec technologies AG ISIN: DE0005209589 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 7,05 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2018 mit Umsatzsprung & Rückkehr zur Profitabilität abgeschlossen; Marktaustritt eines Wettbewerbers eröffnet hohes Umsatzpotenzial; Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie mit Fokus auf den Sicherheits- und Medienbereich; Kursziel: 7,05 EUR (bislang: 6,75 EUR); Rating: Kaufen Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 konnte artec von der technologischen und strategischen Neuausrichtung (Fokus auf BOS-Markt und Erweiterung des Media & Broadcast-Segments in Richtung Cloud) der Jahre 2016 und 2017, welche mit hohen Anstrengungen und Investitionen verbunden war, deutlich profitieren und hierdurch wieder auf den profitablen Wachstumspfad zurückkehren. Diese Neupositionierung hat ab Ende 2017 zu einer signifikanten Zunahme der Aufträge geführt. Hierbei konnte die Technologiegesellschaft auch bedeutende Referenzaufträge, z.B. vom Bundesministerium des Inneren, gewinnen. So konnte das Technologieunternehmen in der vergangenen Geschäftsperiode ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 2,94 Mio. EUR (VJ: 1,46 Mio. EUR) mehr als verdoppeln. Unseres Erachtens entfiel hierbei mit ca. 1,50 Mio. EUR der größte Anteil der Umsatzerlöse auf den Sicherheitsbereich (MULTIEYE/BOS-Segment), indem artec individuelle Lösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS, wie bspw. Polizei, Bundeskriminalamt etc.) anbietet. Die verbliebenen Umsatzerlöse entfielen auf die Geschäftsbereiche Cloud und XENTAURIX (Broadcast- und Media). Im Hinblick auf die erwirtschafteten Umsatzerlöse im GJ 2018 ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch den sukzessiven Aufbau des Cloud/SaaS-Geschäfts verstärkt Projektumsätze in Form von wiederkehrenden Mieteinnahmen auf die nächsten Jahre verteilt werden. Den negativen Effekt aus der vermehrten Nachfrage nach Mietmodellen auf die Konzernumsatzerlöse schätzen wir auf ca. 0,40 Mio. EUR. Somit ergab sich für das vergangene Geschäftsjahr ein bereinigter Umsatz in Höhe von 3,34 Mio. EUR. Durch die dynamische Umsatzentwicklung und hohe Kostendisziplin konnte im vergangenen Geschäftsjahr das EBITDA in Höhe von 0,42 Mio. EUR (VJ: -0,44 Mio. EUR) deutlich ins Plus gedreht werden. Auch auf Nettoebene ergab sich in dieser Geschäftsperiode mit 0,01 Mio. EUR (VJ: -0,80 Mio. EUR) ein deutlicher Sprung in die Gewinnzone. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir aufgrund des erwarteten deutlichen Umsatzanstiegs mit einem spürbaren EBITDA-Zuwachs auf 0,61 Mio. EUR (VJ: 0,42 Mio. EUR). Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2020 und 2021 kalkulieren wir auf Basis einer erwarteten dynamischen Umsatzentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten mit einem weiteren EBITDA-Anstieg auf 1,54 Mio. EUR (2020) bzw. 2,29 Mio. EUR (2021). Auf Basis unserer Schätzungen haben wir unser Kursziel für die artec technologies AG von zuvor 6,75 EUR auf 7,05 EUR erhöht. Unsere Kurszielerhöhung resultiert hierbei insbesondere aus dem sogenannten 'RollOver -Effekt' (Kursziel bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus ergibt sich draus unverändert das Rating Kaufen. Insgesamt sehen wir artec sehr gut positioniert, insbesondere auf technologischer Ebene, um die sich bietenden Marktchancen im Sicherheits- und Medienbereich zu nutzen und den erfolgreichen profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Auch von dem Marktrückzug eines Wettbewerbers im Media & Broadcast-Bereich sollte die Technologiegesellschaft durch Marktanteilsgewinne zusätzlich profitieren können. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18831.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 29.08.19 (09:51 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 29.08.19 (10:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

