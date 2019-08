Bonn (ots) -



- Unternehmensberater sehen die größten Potenziale für den

künftigen Erfolg ihrer Kunden bei Unternehmensführung,

Personalwesen und IT

- Besonders wichtig: Fachkräfte-Mangel managen, Fitness der

Mitarbeiter bei der digitalen Veränderung sicherstellen und

Lösungen für Big Data und Künstliche Intelligenz einführen Auch wenn die deutsche Wirtschaft zurzeit eine konjunkturelle Delle durchläuft: Vor allem durch die Digitalisierung ergeben sich für die Unternehmen in den nächsten Jahren große Potenziale zur Wert- und Performancesteigerung. Den Unternehmensbereichen Unternehmensführung, Personalwesen und Informationstechnologie (IT) kommt dabei aus Sicht von Unternehmensberatern eine besonders hohe Bedeutung zu. So wird zum Beispiel die zentrale Aufgabe einer erfolgreichen Unternehmensführung darin bestehen, die schnellen Veränderungen durch die Digitalisierung mit neuen, agilen Führungsstilen zu managen. Auch frühzeitige und gezielte Nachfolgeregelungen in Firmen sorgen für eine Wertstabilität und zukünftiges Wachstumspotenzial. Zu diesen Ergebnissen kommt eine jüngst durchgeführte Befragung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) unter rund 450 Consultingfirmen, bei der die drei größten Potenziale für den künftigen Unternehmenserfolg benannt und bewertet wurden. Die wichtigsten Schalthebel für Wert- und Leistungssteigerungen in den Unternehmen sehen die befragten Consultants in der Unternehmensführung (64 Prozent Zustimmung), im Personalwesen (35 Prozent Zustimmung) und in der IT (25 Prozent Zustimmung). Ralf Strehlau, BDU-Präsident: "Digitale Führungskompetenzen sind der Schlüssel für die künftige Wert- und Performancesteigerung in Unternehmen. Neue, agile Führungsstile spielen dabei zunehmend eine wichtige Rolle."



Weiterhin: Den Einfluss der Unternehmensbereiche Logistik (10 Prozent Zustimmung) sowie Marketing (7 Prozent Zustimmung) auf die Performancesteigerungen der Kundenfirmen in den nächsten Jahren schätzen die Consultants am geringsten ein.



In den Personalabteilungen der Kunden sehen die Unternehmensberater die größten Hebel für eine bessere Geschäftssituation darin, den Fachkräfte-Mangel zu managen und die Mitarbeiter fit für die Anforderungen der digitalen Transformation zu machen. In den IT-Abteilungen werden Themenstellungen rund um Big Data, Künstliche Intelligenz, Datamining oder Data Analytics die zentrale Rolle spielen. Für die Produktion steht die Vernetzung von Maschinen an erster Stelle der künftigen Erfolgsfaktoren. Im Vertrieb geht es im hohen Maße darum, neue Vertriebskanäle aufzubauen sowie ganz nahe an die Kunden heranzurücken. Damit können deren Wünsche über den gesamten Einkaufsprozess hinweg besser berücksichtigt werden.



