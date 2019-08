Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Takkt von 20 auf 17 Euro gesenkt. Analyst Thilo Kleibauer sieht damit aber weiterhin reichlich Erholungspotenzial für die Aktien und beließ daher die Einstufung auf "Buy". Wegen der konjunkturellen Unsicherheiten habe er die Gewinnerwartungen für den Büromöbel-Händler reduziert, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die attraktive Bewertung der Aktien und die Dividende überwögen aber die Risiken./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-08-29/11:09

ISIN: DE0007446007