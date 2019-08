Bonn (www.anleihencheck.de) - Die anhaltenden politischen und ökonomischen Risiken sorgten gestern für einen weiteren Renditerückgang an den internationalen Anleihemärkten, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss bei 1,47% rentiert und damit um 2 Basispunkte niedriger als am Vortag. Der gleiche Abschlag habe sich bei 10-jährigen Bundesanleihen ergeben, deren Rendite mit -0,72% ein neues historisches Tief markiert habe. Italienische Staatsanleihen hätten deutlich von der gestiegenen Hoffnung auf eine Beendigung der Regierungskrise profitiert. Die Rendite sei zeitweilig bis auf 0,97% gefallen und habe damit ein Rekordtief verzeichnet. (29.08.2019/alc/a/a) ...

