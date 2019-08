Bis Mitte 2017 lief es bei der Beiersdorf-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, das Papier markierter bei 98,49 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine zermürbende Seitwärtsphase über. Auf der Unterseite wurde das Papier um 85 Euro gestürzt, zeitweise ging es sogar unter dieser Marke zu Beginn dieses Jahres abwärts. Schneller holten Anleger das Papier aber wieder über dieses Niveau zurück und etablierten Anfang 2018 eine extrem steile Rallye direkt über die letzten Verlaufshochs von 103,25 Euro. Damit rückten schnell weitere Kursgewinne bis zum 138,20 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 111,90 Euro in den Fokus, dieses Niveau hat die Aktie zu Beginn dieser Handelswoche allerdings auch dynamisch überschritten und steuert ...

