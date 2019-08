Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 29.08.2019 Kursziel: 11,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.07.2019: Hochstufung von Verkaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 12,60 auf EUR 11,90. Zusammenfassung: SFC Energy gab die Zahlen für das zweite Quartal bekannt und führte eine Telefonkonferenz durch. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 4% auf EUR 14,6 Mio., das EBIT ging jedoch im Jahresvergleich von EUR -0,2 Mio. auf EUR -2,0 Mio. zurück, was hauptsächlich auf höhere betriebliche Aufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Stock Appreciation Rights-Plan (SAR) zurückzuführen ist. Das bereinigte EBIT (bereinigt um SAR-Kosten) belief sich auf EUR -172 Tsd. und lag nur leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 21 Tsd. Angesichts der starken Projektpipeline im Verteidigungsgeschäft bestätigte SFC ihre Prognose (Umsatz: EUR 67-74 Mio., bereinigtes EBIT: EUR 3,5-6,0 Mio.). Das Verteidigungsgeschäft ist in der Regel ein Jahresend-Geschäft und es ist sehr wahrscheinlich, dass SFC im vierten Quartal zwei große Aufträge der Bundeswehr ausliefern wird (Auftragsvolumen FBe: EUR 6-10 Mio.). Angesichts des schwächeren Öl- und Gasgeschäfts und der über den Erwartungen liegenden Betriebs- und SAR-Kosten senken wir unsere Prognosen für 2019E und die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR 11,90 (zuvor: EUR 12,60). Wir bestätigen unser Hinzufügen-Rating. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 12.60 to EUR 11.90. Abstract: SFC Energy reported Q2 figures and held a conference call. Q2 revenue was up 4% at EUR 14.6m, but EBIT fell y/y from EUR -0.2m to EUR -2.0m due mainly to higher operating expenses and costs associated with the share appreciation rights (SAR) plan. Underlying EBIT (adjusted for SAR costs) amounted to EUR -172k and was only slightly down from the previous year's figure of EUR 21k. Given the strong project pipeline in the defence business, SFC reiterated its guidance (revenue: EUR 67-74m, underlying EBIT: EUR 3.5-6.0m). The defence business is typically a year-end business and there is a high probability that SFC will ship two large German army orders in Q4 (order volume FBe: EUR 6-10m). Given the weaker oil & gas business, and the higher than expected operating and SAR costs, we lower our forecasts for 2019E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR 11.90 (previously: EUR 12.60). We reiterate our Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18839.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2019 04:57 ET (08:57 GMT)