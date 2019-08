Unterföhring (ots) - Vom Tor ans Mikro: René Adler wird neuer Experte bei "ran Fußball". Der Ex-Nationaltorhüter analysiert künftig die Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft bei den Live-Übertragungen auf ProSieben und ProSieben MAXX.



"Die U21 spielt eine elementare Rolle für den deutschen Fußball. Schaut man sich die aktuelle A-Nationalmannschaft an, so besteht diese fast nur aus ehemaligen U21-Nationalspielern", erklärt René Adler. "Der Job als Experte ist eine neue Perspektive, von der ich mir viele neue, spannende Erkenntnisse erhoffe."



"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "René Adler ist die perfekte Besetzung für unsere U21-Livespiele. Er ist jung, telegen, eloquent, war gestern noch Profi und hat als Spieler alle Junioren-Teams des DFB durchlaufen, weiß also genau, worauf es bei den 'Jungen Wilden' ankommt."



Gemeinsam mit Moderator Christian Düren bildet René Adler das neue "ran Fußball"-Duo an der Seitenlinie. Seine Premiere als TV-Experte feiert der ehemalige Nationaltorwart am Donnerstag, 5. September 2019, beim U21-Länderspiel Deutschland gegen Griechenland, ab 18:00 Uhr live auf ProSieben MAXX. Fünf Tage später beginnt mit der Partie Wales gegen Deutschland bereits die Qualifikation zur EM 2021 - am Dienstag, 10. September 2019, ab 19:45 Uhr ebenfalls live auf ProSieben MAXX.



Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Factual & Sports

Michael Ulich

Tel. +49 [89] 9507-7296

Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion

Clarissa Schreiner

Tel. +49 [89] 9507-1191

Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/69086