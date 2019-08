Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BHP Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Ein Gespräch mit dem Finanzvorstand des Rohstoffkonzerns habe ein differenziertes Bild vermittelt, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Renditen auf das eingesetzte Kapital seien attraktiv, aber an den Rohstoffmärkten gebe es kurzfristig Gegenwind./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-08-29/11:42

ISIN: GB00BH0P3Z91