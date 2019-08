Stuttgart (ots) - SWR Reisereportage "Expedition in die Heimat - Mit dem Hausboot auf dem Neckar", Teil zwei, am Freitag, 30. August 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen



Der Neckar mit seinem charaktervollen, nahezu ursprünglich erhaltenen Flusslauf gilt unter Bootsfahrenden als Geheimtipp. SWR Moderatorin Annette Krause ist für die zweiteilige Reisereportage "Expedition in die Heimat - Mit dem Hausboot auf dem Neckar" im SWR Fernsehen unterwegs auf einer Schiffstour von Heidelberg über Zwingenberg und Heilbronn bis nach Lauffen am Neckar. Vom Wasser aus bieten sich der Moderatorin ungewöhnliche Einblicke in die Natur- und Kulturlandschaft des reizvollen Neckartals, auf seine Weinberge und versteckten Seitentäler. Von Menschen, die mit und am Wasser leben, erfährt Annette Krause Wissenswertes rund um Schifffahrt, Wasserschutz und Fischerei. Auf Landgang lässt sie sich von prominenten Einwohner*innen ausgewählte Plätze entlang der Strecke zeigen. Der erste Teil der Reportage "Expedition in die Heimat - Mit dem Hausboot auf dem Neckar" war am Freitag, 23. August 2019 im SWR Fernsehen zu sehen, der zweite Teil wird am Freitag, 30. August, von 20:15 bis 21 Uhr ausgestrahlt.



Von Zwingenberg bis Lauffen am Neckar



Die zweite Etappe führt von Zwingenberg nach Haßmersheim und in den Weinort Gundelsheim. Hier lässt sich die Moderatorin die regionalen Weinlagen erklären. Beim Wasserskifahren und traditionellen Fischerstechen in Offenau ist die Gefahr, ins Wasser zu fallen, groß. Schauspielerin Simone von Racknitz zeigt in Heinsheim die Besonderheiten ihrer Heimat. In Heilbronn spaziert Annette Krause mit SWR Moderatorin Stephanie Haiber durch die Stadt, die ihr zeigt, was es hier neben der BUGA noch zu entdecken gibt. Derweil hat Albrecht Rittmann, Ministerialdirektor a.D., das Steuer der "Maja" übernommen. Er berichtet von seinen Plänen, Europa mit dem Boot zu bereisen. Annette Krause staunt über Geschichten, die nur einem Leben am Wasser entspringen können: Die abenteuerlichen Einsätze der Wasserschutzpolizei Heilbronn, das Seemannsgarn, das Heinz Haferkamp und seine Mannen des BUGA-Hafenschleppers spinnen, oder die Biografie von Jürgen Seybold, dem letzten Berufsfischer am Neckar. Sendung am Freitag, 30. August 2019, von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen



