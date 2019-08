Die Aussicht auf eine neue Regierung in Italien unter Giuseppe Conte und ermutigende Signale aus China im Handelsstreit mit den USA haben den europäischen Börsen am Donnerstag zu Kursgewinnen verholfen. Dax und EuroStoxx50 legten am Vormittag je 1,1 Prozent zu auf 11.823 beziehungsweise 3403 Zähler.

Den vollständigen Artikel lesen ...