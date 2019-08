Zu den größeren Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier der, zu den führenden Nabelschnurblutbanken in Europa zählenden, Vita 34 (WKN: A0BL84). Grund hierfür dürften die heute früh per Ad hoc-Meldung veröffentlichten Halbjahreszahlen sein, die in der Tat teilweise sehr positive Entwicklungen zeigen. So verzeichneten die Leipziger zwar einen leichten Umsatzrückgang von 10,2 Mio. auf nunmehr nur noch 9,8 Mio. Euro. Dies war jedoch aufgrund des Wechsels eines Vertriebspartners so erwartet wurden.

Wohl auch dank dieses Wechsels des Vertriebspartners stiegen jedoch die operativen Ergebnismargen auf ein neues Rekordniveau, was sich entsprechend positiv in der Gewinnentwicklung niederschlug. So verzeichnete Vita 34 einen Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 39,7% und konnte folglich das Periodenergebnis auf 1,0 Mio. Euro nahezu verdoppeln. Die EBITDA-Marge stieg dabei auf das neue Rekordniveau von 28,6%, was sich wirklich sehen lassen kann.

