Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Renditen zehnjähriger US-Bonds sind erstmals seit Mai 2017 unter die für zweijährige gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Eine solche inverse Zinsstrukturkurve sei in den USA allen Rezessionen seit den 1960er Jahren vorausgegangen. Daher seien sichere Häfen gefragt, dazu würden auch die Aktien der Lebensmittelhersteller zählen. Drei solcher Papiere - Kellogg (ISIN US4878361082/ WKN 853265), Mondelez (ISIN US6092071058/ WKN A1J4U0) und PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) - lägen der neuen Protect Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VF854N2/ WKN VF854N) von Vontobel zugrunde. Das Papier sehe im September 2020 einen Kupon von 8,5 Prozent p.a. vor. Zudem komme es zur Rückzahlung zum Nennbetrag, wenn keine der Aktien ihre 75-Prozent-Barriere verletzt habe. Andernfalls richte sich die Rückzahlung nach der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung. Dank des großen Risikopuffers sei die Aktienanleihe auch für weniger risikofreudige Anleger geeignet. (Ausgabe 34/2019) (29.08.2019/alc/n/a) ...

