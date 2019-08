Wolfsburg (ots) - "Als die Stiftung It's for kids im vergangenen Jahr einen großen Projektpartner für ihr Haarspendenprojekt suchte, haben wir keinen Moment gezögert, das Projekt zu unterstützen", sagt Susanne Klier, Gesellschafterin der Klier Hair Group, Deutschlands größtem Friseurunternehmen, das unverändert inhabergeführt ist. "It's for kids unterstützt kranke, benachteiligte oder auch misshandelte Kinder in verschiedenen Projekten. Bei dieser Aktion können wir die einmalige Größe unserer Organisation perfekt dafür nutzen, um vielen Menschen zu helfen - dank der Kunden und unserer Friseure in den Salons." Denn das ist eines der Projekte, mit denen Geld für It's for kids gesammelt wird: Zöpfe in Friseursalons zu sammeln, mit denen Perücken hergestellt werden können. Die abgeschnittenen Zöpfe werden von den Salons an die Zweithaarmanufaktur Rieswick eingesandt, die diese dann zu Perücken (vornehmlich zu medizinischen Zwecken) weiterverarbeitet. Im Gegenzug entrichtet das Unternehmen entsprechend der Qualität der Zöpfe eine Spende an It's for kids. Hier werden die Gelder gesammelt und dann einer konkreten Zweckverwendung zugeführt - wie jetzt in diesem Fall für die Kinderkrebshilfe Weseke.



Um die Aktion durchführen zu können, sind die Friseure in den nahezu 1.400 Salons der Klier Hair Group (Klier, essanelle Ihr Friseur, Super Cut, HairExpress und Styleboxx) angehalten, Haarspenden, die länger als 25 cm sind, einzusenden. Entsprechende Urkunden im Salon signalisieren den Kunden, dass die Salons diese Haarspenden weiterleiten und dies in Kooperation mit It's for kids geschieht. Dieses Projekt läuft seit Ende 2018 und wird fortgeführt.



"Mit der Klier Hair Group haben wir einen Partner gewinnen können, der dieses Projekt konzertiert und mit großem Engagement vorangetrieben hat", sagt Dunja Nieskens, Botschafterin von It's for kids. "Wir sind stolz, jetzt die ersten 25.000 Euro aus dieser Aktion der Kinderkrebshilfe Weseke zukommen lassen zu können." Der Verein finanziert in Nordrhein-Westfalen zahlreiche klinische Projekte, die krebskranken Kindern zugutekommen (https://www.kinderkrebshilfe-weseke.de)



Der Scheck wurde stellvertretend im Salon essanelle Ihr Friseur in Düsseldorf von Susanne Klier an Susanne Graw und Irmgard Harke von der Kinderkrebshilfe Weseke übergeben.



"Wir hatten in den vergangenen Monaten schon viele wunderbare kleine Erlebnisse in den Salons. Wenn zum Beispiel Jugendliche oder junge Erwachsene kommen, die ihre Haare eigens etwas länger wachsen ließen, um sie dann spenden zu können. Denn diese Haare helfen doppelt. Dem Menschen, der daraus eine Perücke bekommt und sie oft dringend benötigt und natürlich den benachteiligten Kindern, die durch die Geldspende unterstützt werden können. Wir hoffen, dass dank dieser ersten Scheckübergabe noch viele weitere Kunden von der Möglichkeit erfahren, ihre langen Haare spenden zu können", sagt Tanja Wutzke, Regionalmanagerin der Klier Hair Group.



Das hofft auch die Stiftung It's for kids. Unter der Rufnummer Tel. 02103 / 285 99 61 (oder per Mail an info@its-for-kids.de) verrät die Stiftung-Geschäftsstelle (www.its-for-kids.de), wo der nächste Friseursalon liegt, in dem man seine Haare mit der Mindestlänge von 25 Zentimetern für einen guten Zweck spenden kann.



