Der Abschluss der Transaktion soll allerdings noch bis Ende 2020 dauern. Das Pigmentgeschäft hatte BASF bereits vor zwei Jahren ausgegliedert. Die geplante Trennung kündigte BASF-Chef Brudermüller dann im Februar 2019 an. Der Bereich erzielte 2018 einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro und beschäftigt weltweit etwa 2.600 Mitarbeitern, davon ca. 900 in Ludwigshafen. Erst im Juli hat das Unternehmen seine Forschungsaktivitäten im Bereich Pigmente an den Standort Besigheim ...

