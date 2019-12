FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzinvestor Lone Star wird für 3,17 Milliarden Euro das Bauchemiegeschäft von BASF übernehmen, teilten beide Seiten am Samstag mit. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2020 gerechnet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Rund 7.000 Mitarbeiter sind in der Bauchemie beschäftigt, die BASF 2006 für 2,7 Milliarden Euro von der damaligen Degussa erworben hatte. Lone Star ist in der Branche bereits aktiv. Dem US-Investor gehört bereits der deutsche Baustoffhersteller Xella.

Vor mehr als einem Jahr hatte BASF das Geschäft mit Betonzusatzstoffen und Bausystemen auf den Prüfstand gestellt und nach einem Käufer oder Partner gesucht. Die Einheit trägt rund 4 Prozent zum Konzernumsatz von BASF bei, ist aber vergleichsweise wenig in das Verbundsystem des Chemieriesen integriert und konnte die Renditeerwartungen nicht erfüllen.

