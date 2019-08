EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat dem amtierenden italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gutes Gelingen für die Bildung einer neuen Koalitionsregierung gewünscht. "Italien spielt eine zentrale Rolle in unserer europäischen Familie und wir zählen auf seinen aktiven Beitrag zum europäischen Projekt", sagte Junckers Sprecherin Mina Andreeva am Donnerstag in Brüssel. Juncker werde Conte kontaktieren.

Conte war nach einer Einigung der Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten am Donnerstag erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Damit sind Neuwahlen und noch größere Unsicherheit in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zunächst abgewendet. Brüssel darf auf eine bessere Zusammenarbeit hoffen als mit der vorherigen Regierungskoalition aus Fünf Sternen und der rechten Lega unter Innenminister Matteo Salvini. Dieser fuhr einen EU-kritischen Kurs und ging in der Migrations- und der Wirtschaftspolitik immer wieder auf Konfrontation./vsr/DP/nas

