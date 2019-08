Porsche hat mit dem Porsche 99X Electric jetzt den Elektro-Rennwagen vorgestellt, mit dem der Hersteller in der Saison 2019/20 erstmals in der Formel E an den Start gehen wird. Als Stammpiloten werden Neel Jani und André Lotterer in der sechsten Saison im Porsche-Cockpit sitzen. Zudem wird Pascal Zurlinden die Rolle als Gesamtprojektleiter Werksmotorsport neben seiner Rolle im GT-Werkssport innerhalb ...

