Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Schwankungsanfällige Märkte und konjunkturelle Unsicherheit dominierten weiterhin die Schlagzeilen und inzwischen entwickele sich der Investitionsgütersektor im Gegensatz zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr unterdurchschnittlich, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe aber auch gute Gelegenheiten bei einzelnen Aktien./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-08-29/13:26

ISIN: FR0010220475