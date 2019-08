Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 94,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Rollout des neuen Cockpits sollte bereits in diesem Jahr deutliche Umsatzimpulse liefern Die Umsatzerlöse zum ersten Halbjahr 2019 lagen leicht unter den Erwartungen und stiegen um 9,2% auf 18,70 Mio. EUR an (VJ: 17,13 Mio. EUR ). Hintergrund dieser Entwicklung waren primär ausbleibende Börsengänge und eine Verschiebung von XML-Einreichungen auf das zweite Halbjahr. Getrieben wurde die Umsatzentwicklung primär durch das Segment Compliance, welches eine Umsatzsteigerung in Höhe von 15,1% auf 9,61 Mio. EUR (VJ: 8,35 Mio. EUR ) erzielte. Trotz dieser Wachstumsdynamik lag das Segment laut dem Management noch leicht unter den Erwartungen. So konnten deutliche Steigerungen im Bereich Meldevolumen, Insider Manager und Integrity Line erzielt werden, jedoch haben sich XML-Erlöse teilweise auf das zweite Halbjahr verschoben. Hintergrund dieser Verschiebungen sind teilweise noch nicht abgerufene Volumen von Bestandskunden. ARIVA.DE konnte sich ebenfalls im Compliance-Bereich um rund 12% auf 1,43 Mio. EUR steigern. Durch die Veräußerung der ARIVA.DE zum 01.07.2019 sollten im kommenden Quartal keine weiteren Umsätze berücksichtigt werden. Im Vergleich hierzu stieg das Segment Investor Relations nur um 4% auf 9,09 Mio. EUR an. Dennoch konnten die Konzernkunden um 20 auf 2.103 gesteigert werden. Im Bereich der IR lieferte ARIVA.DE einen Umsatzbeitrag in Höhe von 2,07 Mio. EUR und konnte nur ein Wachstum von 1,0% aufweisen. Bedingt durch IFRS 16-Effekte stieg das EBITDA auf 0,15 Mio. EUR an (VJ: -0,05 Mio. EUR ). Exklusive der IFRS 16-Effekte belief sich das bereinigte EBITDA auf 0,76 Mio. EUR (VJ: -0,05 Mio. EUR ). Insgesamt erhöhten sich zum ersten Halbjahr die Kosten leicht überproportional um 11,3% auf 22,66 Mio. EUR (VJ:20,36 Mio. EUR ) aufgrund des stärkeren Mitarbeiterausbaus, den bezogenen Programmierleistungen und damit verbundene Infrastrukturaufwendungen. Diese Kostenentwicklung konnte bereits umgekehrt werden; so lag der Kostenanstieg im ersten Quartal bei 17% und im zweiten Quartal stiegen die Kosten bereits unterproportional um nur noch 6%. Weiterhin sollen mit der Entkonsolidierung der ARIVA.DE die Kosten weiter sinken. Maßgeblicher Kostentreiber waren weiterhin die Personalaufwendungen, welche sich um 17,4% auf 12,93 Mio. EUR (VJ: 11,01 Mio. EUR ) erhöhten, was auf den Ausbau von Entwicklern zurückzuführen ist. Gleichsam erhöhten sich in leicht geringerem Maß die bezogenen Leistungen um 14,6% auf 3,76 Mio. EUR (VJ: 3,28 Mio. EUR ). Die bezogenen Leistungen waren vornehmlich beauftragte Freelancer für die Produktentwicklung. Dennoch setzt sich der Trend weiter fort, dass zunehmend mehr Programmierleistungen Inhouse abgewickelt werden. Insgesamt lag das Konzernergebnis bei -2,45 Mio. EUR (VJ: 0,15 Mio. EUR ). Wir gehen davon aus, dass die Marge sich insbesondere im vierten Quartal deutlich verbessern wird und somit das Jahresergebnis besser ausfallen wird. Im Zuge der Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG im zweiten Halbjahr 2019 wurde die Guidance angepasst. Das Management erwartet nun einen Umsatzanstieg um 4% bis 9% auf 37,5 Mio. EUR bis 39,5 Mio. EUR . Durch die Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG im zweiten Halbjahr 2019 sollte das Unternehmen sich noch stärker auf das Kerngeschäft fokussieren können. ARIVA.DE mit dem Sitz Kiel war geografisch deutlich getrennt von dem EQS-Hauptsitz in München. Zudem sollte auch die die große Anzahl an Mitarbeitern der ARIVA.DE (115 zum 31.12.2018) umfangreiche Management-Ressourcen erfordert haben. Insgesamt erwarten wir, dass das Unternehmen stärker aus dem Verkauf der ARIVA.DE AG hervorgehen sollte, da ein noch stärkerer Fokus auf das Kerngeschäft gelegt werden kann. Unseres Erachtens ist die EQS Group sehr gut aufgestellt und sollte mit dem neuen Cockpit deutliche Umsatz- und Ergebnisimpulse erzielen können. Dennoch haben wir aktuell keine Sichtbarkeit für neue IPOs; mit der anhaltenden Volatilität des Marktes gehen wir davon aus, dass dieses Jahr wenig bis keine weiteren IPOs anstehen. Entsprechend erwarten wir einen Umsatz im mittleren Bereich der Guidance in Höhe von 38,50 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2019. Den wichtigsten Wachstumstreiber sehen wir in dem Wechsel auf das neue Cockpit. Dieser Prozess soll im September angestoßen werden und wird wohl primär im vierten Quartal sichtbar. Das neue Cockpit weist zahlreiche neue Funktionen und Tools auf und bietet den Kunden deutlichen Mehrwert, welcher auch mit einem neuen Preismodell versehen sein wird. Gleichsam sollte der Wechsel mit einer Setup Fee (Einrichtungsgebühr) versehen sein. Wir gehen davon aus, dass die EQS zahlreiche Anreize zum Wechseln bieten wird, dennoch sollte der Prozess mehrere Monate in Anspruch nehmen, da viele der Kunden auch Großkonzerne sind, welche in der Regel langsamere Entscheidungsprozesse haben. Insgesamt sollten die maßgeblichen Umsatztreiber weiterhin die zunehmende Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung sein. Das Unternehmen geht davon aus, in den Jahren 2019 bis 2025 jährlich durchschnittlich mit 18% bis 20% zu wachsen. Wir erwarten, dass das Segment IR mit etwa 10% ein gutes Wachstum aufweisen wird, primär getrieben durch das neue Cockpit. Weiterhin sollte sich auch der Bereich Newswire weiterhin dynamisch entwickeln. Im Segment Compliance gehen wir von einem deutlich dynamischeren Wachstum von etwa 20% aus. Starke Wachstumsfelder sehen wir im Bereich Policy Manager, Integrity Line und Insider Manager sowie LEI-Vergabe. Unseres Erachtens ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um in den vertretenen Märkten dynamisch zu wachsen und wir erwarten ein Umsatzwachstum um 8,0% auf 41,58 Mio. EUR im Jahr 2020 und ein weiteres Wachstum um 17,5% auf 48,86 Mio. EUR im Jahr 2021. Die Unternehmens-Guidance liegt bei einem EBITDA in Höhe von 2,80 bis 3,80 Mio. EUR . Bereinigt um IFRS 16-Effekte läge die Guidance bei 1,0 bis 2,0 Mio. EUR . Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 3,29 Mio. EUR , was einer EBITDA-Marge von 8,6% entspricht. Wir gehen davon aus, dass das SAAS-Geschäftsmodell der EQS Group äußerst skalierbar ist und mit den steigenden Umsätzen signifikante Margenverbesserungen erzielbar sind. Entsprechend erwarten wir eine Margenverbesserung auf 11,0% im Geschäftsjahr 2020 (4,94 Mio. EUR EBITDA) und einen weiteren Anstieg der Marge auf 14,1% im Geschäftsjahr 2021 (6,88 Mio. EUR EBITDA). Mit dieser Entwicklung liegen wir im Rahmen der Unternehmens-Guidance, welche eine EBITDA-Marge von mindestens 30% im Jahr 2025 in Aussicht stellt. 