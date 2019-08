Dublin (ots/PRNewswire) - Cyclonis Ltd., ein Entwickler von Datenmanagement-Softwarelösungen, die Ihr komplexes Leben vereinfachen, gibt die Einführung von Cyclonis World Time bekannt. Mit der kostenlosen, leistungsstarken Weltzeitanwendung können Sie die aktuelle Zeit an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt verfolgen. Cyclonis World Time bietet den Nutzern eine Reihe von Anpassungsoptionen, mit denen die App nach ihren Wünschen personalisiert werden kann.



Schnelle und einfache Einrichtung



Cyclonis World Time ist einfach zu bedienen und einzurichten. Das Herunterladen und Installieren von Cyclonis World Time dauert nur wenige Minuten und Orte können mit nur wenigen Mausklicks hinzugefügt werden. Cyclonis World Time kann so konfiguriert werden, dass Ihr aktueller Standort automatisch erkannt wird und sofort die Ortszeit angezeigt wird, egal wo Sie unterwegs sind.



Ein anpassbares Desktop-Widget für zusätzliche Nutzerfreundlichkeit



Neben einer leichten und intuitiven Desktop-Anwendung enthält Cyclonis World Time auch ein schlankes Desktop-Widget, über das Sie Ihre wichtigsten Standorte jederzeit ansehen können. Abhängig von Ihren Einstellungen kann das Widget von Cyclonis World Time so konfiguriert werden, dass es über anderen Fenstern schwebt. Sie können die Sichtbarkeit auch steuern, indem Sie die Transparenz erhöhen oder verringern. Darüber hinaus können Sie die Ausrichtung der Liste sowie die Schriftart anpassen.



Einfaches Zeitmanagement



Wie das Desktop-Widget bietet auch die Hauptanwendung von Cyclonis World Time mehrere Optionen für ein personalisierteres Erscheinungsbild. Benutzer können das gewünschte Zeit- und Datumsformat auswählen und ihre Standorte nach Namen oder Zeitzonen sortieren. Für den aktuellen Standort zeigt Cyclonis World Time auch Informationen darüber, wann die Sonne aufgeht und untergeht, was eine einfachere Reisevorbereitung und -planung ermöglicht.



Cyclonis World Time ist für Windows und macOS kostenlos erhältlich. Um es herunterzuladen, gehen Sie zu https://www.cyclonis.com/products/world-time/.



Informationen zu Cyclonis Ltd.



Cyclonis Limited ist ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, das Softwareprodukte für Desktops, Mobilgeräte und die Cloud mit Fokus auf der Vereinfachung der Datenorganisation und -verwaltung entwirft und entwickelt. Unsere Anwendungen zielen darauf ab, die Organisation der ständig wachsenden Daten- und Informationsmengen, die Benutzer in ihrem täglichen Internetleben verwalten müssen, zu rationalisieren.



