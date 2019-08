1irstcoin LLC: Weltweit führende Anwendung beim Handel mit Kryptowährungen DGAP-News: 1irstcoin LLC / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung 1irstcoin LLC: Weltweit führende Anwendung beim Handel mit Kryptowährungen (News mit Zusatzmaterial) 29.08.2019 / 13:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Problematik beim Handel-, und beim Erwerb von Kryptowährungen ist allgemein bekannt und stellt sich immer wie folgt dar: "Wo erwerbe ich Kryptowährungen sicher-, schnell-, und unkompliziert und vor allen Dingen zu einem günstigen Kurs?" Die Praxis erweist sich sodann mit ihrer Antwort zumeist als schwierig, da man als überzeugter Kryptoinvestor-, und Nutzer darauf angewiesen ist an mehreren Handelsplätzen ein Handelskonto zu eröffnen, wenn man sich nicht über den Tisch ziehen lassen möchte. 1irstcoin hat sich diesem Problem angenommen und innovativ gelöst indem es einen Algorythmus anwendet, welcher die Orderbücher der wesentlichen Handelsplätze in Bruchteilen von Sekunden durchsucht und zugleich technisch in der Lage ist, unserem Nutzer dezentral und zu minimalen Kosten die Kryptowährungen seiner Wahl zu verschaffen. Wir betonen dabei insbesondere, dass es sich um eine dezentrale Anwendung handelt. Dies bedeutet, dass wir weder Konten für unsere Nutzer führen, noch dass wir FIAT oder Kryptowährungen Dritter verwahren oder annehmen-, oder für Dritte zum Zwecke der Durchführung von beauftragten Transaktionen vorhalten müssen. Der Nutzer kann dabei eine sogenannte "Singletransaction" durchführen, ohne ein Konto eröffnen zu müssen, oder dabei von uns gezwungen wird eine Registratur durchzuführen. Lediglich der Zahlungsabwickler führt unter der Beachtung von Geldwäschebestimmungen ein sogenanntes KYC und AML Prüfverfahren durch. Der Nutzer unserer Applikationen behält in jedem Fall seine Vermögenswerte unter eigener Kontrolle und im eigenen Besitz. Hierzulande haben insbesondere juristische Personen, als auch Privatpersonen, häufig Schwierigkeiten Zugang zu Kryptowährungen zu finden-, oder mit diesen zu handeln. Die Methodik von Banken und derer Bedenkenträger tun ihr übriges hinzu, wobei der Fortschritt und die Verbreitung von Kryptowährungen aus unserer Sicht nicht mehr aufzuhalten ist. Die Vorteile bei einem Investment in Kryptowährungen liegen auf der Hand, denn diese sind jederzeit verfügbar, handelbar und tauschbar, ganz ohne Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr. Mit einem Angebot von über 120 verschiedenen Kryptowährungen gilt 1irstcoin als einer der global innovativsten Finanzdienstleister in der Kryptobranche. Im ersten Halbjahr 2019 konnten wir über 20.000 neue Nutzer für unsere Applikationen gewinnen. Das Wachstum wird in diesem Jahr vierstellige Zuwächse ausmachen-, wobei unser Unternehmen vom ersten Tag an als profitabel gilt. Die hauseigene Kryptowährung FST (1irst) wird an verschiedenen Börsenplätzen gehandelt und konnte in 2019 bereits einen ROI von über 800% für unsere Investoren-, und Besitzer erzielen. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Nutzern, Eigentümern und Händlern über diese unglaubliche Entwicklung und sehen uns selbst als einen Teil bei der Erneuerung-, und Anpassung des gesamten Finanzmarktes. Kutaissi, den 29. August 2019 Peter Sommer Direktor und Gründer 1irstcoin LLC Über 1irstcoin LLC: 1irstcoin LLC gilt als lizensierter Finanzdienstleister unter Recht-, und gesetzlicher Maßgabe der Freezone Kutaissi in der Republik von Georgien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen-, und Produkte im Segment von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. 1irstcoin LLC sieht sich als exklusive Finanzboutique in der Ära der Blockchain und möchte sich mit innovativen Finanzprodukten als eines der führenden Adressen für private und institutionelle Investoren etablieren. Weitergehende Informationen unter https://www.1irstcoin.com 1irstcoin LLC Free Industrial Zone Avtomshenebeli 88 4600 Kutaissi Republik Georgien Peter Sommer Director 1irstcoin LLC Investor Relation Jenny Lam, Director Public Relation & Development Email: info@1irstcoin.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/firstcoin/865527.html Bildunterschrift: 1irstcoin LLC 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 865527 29.08.2019 AXC0210 2019-08-29/13:51