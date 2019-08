Wien (www.fondscheck.de) - Im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds sind ETFs für Anleger in der Regel die günstigere Wahl, so die Experten von "FONDS professionell".Wie viel global investierte börsennotierte Indexfonds tatsächlich kosten würden und welche die günstigsten seien, habe die Ratingagentur Morningstar untersucht und dabei festgestellt: Die billigen Welt-ETFs würden boomen. In den vergangenen drei Monaten hätten Anleger rund eine Milliarde Euro in die 15 günstigsten investiert und rund 20 Milliarden Euro aus den 15 teuersten Welt-ETFs abgezogen. ...

