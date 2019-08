Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der Globale Aktien - Katholische Werte (ISIN LU1256228799/ WKN CDF1RK) ist ein Aktienfonds, der am Universum des MSCI World Catholic Value Index ausgerichtet ist, so die Experten der TELOS GmbH.Das Fondsmanagement könne dafür auf gut 750 Titel aus dem MSCI World EUR Catholic Values-Index zurückgreifen, die dem Indexanbieter MSCI zufolge den Wertegrundsätzen der katholischen Kirche entsprechen würden. ...

