Fortbewegung in Städten, elektrische Antriebe sowie die Digitalisierung des Fahrrads - das sind laut dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) große Themen auf der diesjährigen internationalen Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen. Damit spiegelten sie die wichtigen Themen der Branche wider, teilte ein ZIV-Sprecher vor der Messe mit, die am Mittwoch (4. September) beginnt. Auch Geschäftsmodelle rund um das Rad seien derzeit ein wichtiges Thema, etwa das Leasing von Diensträdern.

Mehr als 1400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren vier Tage lang ihre Neuheiten: vom Fahrradhelm, der die medizinischen Daten seines Trägers speichert, bis hin zu neuen Elektro-Lastenrädern. Die ersten drei Tage ist die Eurobike nur für das Fachpublikum geöffnet. Am Samstag (7. September) öffnet sie dann auch für die Öffentlichkeit. Die Veranstalter rechnen mit rund 60 000 Besuchern./chh/DP/jha

