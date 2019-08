Ben Carlson, US-amerikanischer Vermögensverwalter und Buchautor von "A Wealth of Common Sense", ging in seinem jüngsten Blogbeitrag der Frage nach: "Wer hat den besten Track-Record (ever and all time)". Die wallstreet:online-Redaktion fragte Kapitalmarktexperten, wer für Sie der "King of Track-Record" sei: Die beeindruckendste Erfolgsbilanz habe nicht Jim Simons, George Soros oder Peter Lynch, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...