Die Anleger an der Wiener Börse trauen sich am Donnerstagnachmittag aus der Deckung. In einem europäischen freundlichen Umfeld legte der ATX um 0,98 Prozent auf 2.896,35 Einheiten zu. Damit macht der heimische Leitindex seine Vortagesverluste wieder wett. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,14 Prozent, FTSE-100/London +0,95 ...

