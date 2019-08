Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für CRH nach Halbjahreszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnerwartungen für den Baustoffkonzern für 2019 etwas reduziert, schrieb Analyst Tobias Weimann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit Gegenwind in Großbritannien und vermutlich niedrigeren Gewinnmargen im zweiten Halbjahr wegen geringeren Rückenwinds durch Rohstoffkosten als bisher erwartet. Trotz der Zielsenkung sieht der Analyst aber noch mehr als zehn Prozent Kurspotenzial./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-08-29/14:50

ISIN: IE0001827041