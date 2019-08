Neckarsulm (ots) - Unter der neuen Eigenmarke "Next Level Meat" baut Lidl für jede Ernährungsvorliebe das Angebot an nahezu perfekten Fleischalternativen bundesweit aus: Ab 2. September ergänzt der Lebensmittelhändler sein veganes Sortiment dauerhaft um "Next Level Hack" und um zwei fertig zubereitete vegane Convenience Burger für die Mikrowelle als Aktionsartikel. Basierend auf Gemüse, Erbsen-, Weizen- sowie Sojaeiweiß kommen das pflanzenbasierte Hack und das Patty des Convenience Burgers der Optik, Textur und dem Geschmack von Fleisch sehr nahe. Das vegane Hack ist die einfache fleischlose Variante für beliebte Alltagsgerichte wie Spaghetti Bolognese, Lasagne oder Hackfüllungen. Wer es hingegen eilig hat, kann den "Next Level Burger Classic Style" oder "Next Level Burger BBQ Style" wählen. In einem Hamburger-Brötchen mit Salz-Dill-Gurkenscheiben, einer Tomatenketchup-Sauce und Senf oder mit einer Weißkrautzubereitung und Barbecue-Sauce verfeinert, ist er nach 120 Sekunden in der Mikrowelle verzehrfertig.



Erhältlich ist das Hack in der 275-Gramm-Packung für 2,99 Euro und der 200-Gramm-Convenience Burger für jeweils 1,99 Euro.



"Anfang August haben wir die ersten veganen Burgerpatties unter unserer Eigenmarke 'Next Level Meat' dauerhaft in allen Lidl-Filialen eingeführt und sehr viel positives Feedback erhalten. Mit dieser Kundenresonanz war es der logische nächste Schritt, weitere vegane Produkte zum unschlagbar günstigen Lidl-Preis anzubieten, um den alternativen Fleischverzehr einfach und attraktiv zu machen. Besonders interessant wird es sein, wie das pflanzenbasierte Hack im Vergleich zur beliebten Fleischvariante ankommt. Wir arbeiten auch schon an weiteren Aktionen," erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.



Produkte von "Next Level Meat" zukünftig nachhaltiger verpackt



Seit der Einführung der Next Level Burgerpatties hat Lidl daran gearbeitet, Plastik bei der Verpackung einzusparen. Anstatt in einem Kunststoffzweierpack werden beispielsweise die Burgerpatties zukünftig in einer Pappschale liegen, die mit einer dünnen abziehbaren Folie beschichtet und mit einer zweiten dünnen Folienschicht verschlossen ist. Alle Materialien können voneinander getrennt werden und sind recyclingfähig.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



