Hamburg (ots) - Die Ratingagentur Scope hat das Aktienfondsmanagement von Berenberg mit AA+ bewertet. Dies ist die zweithöchste Note, die Scope zu vergeben hat. Der Rating-Score beträgt 3,57 und ist damit nur knapp unter dem für die Höchstnote AAA erforderlichen Wert von 3,60. Deutschlands älteste Privatbank wird damit eine sehr gute Qualität und Kompetenz beim Management von diskretionären Aktienstrategien mit Fokus Europa bescheinigt.



In der Studie heißt es: "Berenberg verfügt über eines der personell am besten aufgestellten Teams für diskretionäres Aktienportfoliomanagement mit Fokus auf Deutschland und Europa. Die Performance der auf der Plattform gemanagten Strategien ist bisher sehr überzeugend. Darüber hinaus konnten seit Aufbau des Teams die Assets under Management im Bereich der diskretionär gemanagten Aktienstrategien stark ausgeweitet werden." Insbesondere loben die Analysten das sehr erfahrene Team, den strukturierten Investmentprozess, die bisherige Performance und den Wettbewerbsvorteil durch den starken Fokus auf Nebenwerte.



Henning Gebhardt, Leiter Wealth and Asset Management, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Die hohe Bewertung durch Scope bestätigt unseren eigenen Anspruch. Unser Ziel ist, eines der führenden Häuser für Aktienfondsmanagement in Europa zu werden und die bestmögliche Qualität für unsere Produkte zu erreichen."



Scope ist die größte europäische Ratingagentur. Für viele institutionelle Investoren ist ein gutes Rating von Scope eine Grundbedingung dafür, dass in die Produkte eines Asset Managers investiert werden darf.



Das diskretionäre, auf Fundamentalanalyse ausgerichtete Berenberg-Aktienfondsmanagement wurde mit dem Eintritt von Henning Gebhardt als Leiter des Bereichs "Wealth and Asset Management" und Matthias Born als Chief Investment Officer der Aktienplattform im Jahr 2017 neu aufgestellt und wesentlich ausgebaut, wozu auch eine Ausweitung des Multi-Asset-Bereichs unter Bernd Meyer gehört. Darüberhinaus hat Berenberg im Asset Management eine starke Marktposition im Bereich quantitativer Anlagestrategien und im Segment Overlay Management.



