Hannover (ots) - Ist das Smartphone defekt, entscheiden sich 77 Prozent der Betroffenen auf clickrepair.de für die Versandreparatur, anstatt ihr Gerät bei einem Dienstleister vor Ort abzugeben. Das berichtet der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie und beruft sich auf eine Auswertung der vergangenen zwei Jahre. Die Statistik zeigt, dass sich ein Anbietervergleich lohnt: Je nach Modell und Defekt sparen die Nutzer bei der Reparatur bis zu 92 Euro.



Eine Reparatur aller Defekte kostet bei Samsung-Modellen im Durchschnitt 133 Euro in der Handywerkstatt vor Ort, während der Preis für die Versandreparatur bei 107 Euro liegt. Bei den aktuellen Samsung-Modellen geht die Schere noch weiter auseinander: Durchschnittlich spart der Nutzer 37 Euro beim Galaxy S10 und 48 Euro beim S10 Plus-Modell, wenn er sich für den Versand entscheidet. Auch Besitzer des aktuellen Huawei P30 und P30 Pro machen bei dem Vergleich zwischen Lokal- und Versandreparatur ein gutes Geschäft. Wenn sie das defekte Gerät einsenden, fällt ihre Rechnung im Gegensatz zur Reparatur um die Ecke im Durchschnitt 37 Euro günstiger aus. Besonders hohe Preisunterschiede treten bei der iPhone 8 Serie auf: Nutzer zahlen für eine Versandreparatur bei einem iPhone 8 durchschnittlich 101 Euro, in einer Handywerkstatt vor Ort aber rund 178 Euro.



Kaum Unterschiede bei aktuellen iPhone-Modellen



Dass die meist schnellere Vor-Ort-Reparatur aber nicht zwangsläufig teurer ist, zeigt ein Blick auf die Reparaturkosten der aktuellen iPhone-Reihe. Im direkten Vergleich zu den Premium-Modellen von Samsung und Huawei fällt die Preisdifferenz beim iPhone XR, XS und XS Max deutlich kleiner aus. Lediglich um acht Euro unterscheidet sich hier die Reparatur vor Ort preislich von der Versandreparatur und ist damit entgegen dem Trend sogar günstiger als die Versand-Alternative.



"Im Fall der Fälle sollten sich die Nutzer immer selbst ein Bild von der für sie passenden Reparatur machen und sich auf die Suche begeben. Während der Preisunterschied bei einer Wasserschadendiagnose oder dem Akkuwechsel noch marginal sein kann, sieht das Gefälle bei größeren Reparaturen oft anders aus", sagt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie. So kostet eine Versandreparatur beim iPhone 8 Plus durchschnittlich 111 Euro - eine Ersparnis von rund 92 Euro im Vergleich zur Vor-Ort-Reparatur.



Über clickrepair.de



www.clickrepair.de ist der Reparatur-Marktplatz von WERTGARANTIE für Handys und Smartphones. Mit mehr als 1000 Handywerkstätten bundesweit ist clickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys und Smartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größte Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. Von Displayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen finden Handy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oder als Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf der Suche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über das clickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit. Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.de reparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defekten mit dem Premium Reparaturschutz absichern. Seit der Verschmelzung zum 1. Januar 2018 mit dem ehemaligen Betreiber Valuecare24 GmbH wird clickrepair.de von der Wertgarantie Beteiligungen GmbH betrieben.



