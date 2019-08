Nabereschnyje Tschelny, Russland (ots/PRNewswire) - Haier (600690:Shanghai), Chinas größter Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, hat heute den Produktionsstart der Haier Russian Industrial Park and Laundry Appliances Plant in Nabereschnyje Tschelny (Russland) bekanntgegeben. In dem neuen Haier-Werk, das den Kunden durch den ganzen Herstellungsprozess mit der Fabrik vernetzt, sollen Wäschepflegegeräte für bis zu 200 Millionen Nutzer in ganz Russland und weiteren Ländern in Zentralasien und Europa hergestellt werden.



"Dieses Werk für Wäschepflegegeräte ist das erste seiner Art; noch kein chinesisches Unternehmen hat in Europa eine derartige Fabrik gebaut. Wir sind stolz auf unsere Pionierleistung", sagte Guiwei Sun, Geschäftsführer der Russian Laundry Appliance Interconnected Plant. "Wir hoffen, dass dieses Werk einen Beitrag leisten kann, um die steigende Nachfrage nach Wäschepflegegeräten in Russland zu erfüllen."



Haier will komplette Industriekette aufbauen und verstärkt auf den russischen Markt für Hausgeräte vordringen



Neben dem bereits existierenden Produktionswerk für Kühlschränke entstehen durch die neue Produktion für Wäschepflegegeräte Synergien, da Haier für die Region bereits Fertigungsstraßen für seine anderen Haushaltsgeräte plant, darunter Klimaanlagen und Wassererhitzer. Mit der Zeit soll auf diese Weise eine integrierte ökologische Produktionskette entstehen.



"Die Synergien werden sich sowohl für die Region als auch für Haier positiv niederschlagen, nämlich durch eine deutlich bessere Kostenposition aufgrund lokaler Produktion und effizienterer Vertriebswege", ergänzte Sun.



Lokalisierungsmodell "Trinity" mit Fokus auf Anforderungen und Erwartungen des russischen Markts



Mit der neuen Fabrik für Wäschepflegegeräte folgt Haier seinem regionalen Modell des internationalen Wachstums. Bei Haier heißt dieses Lokalisierungsmodell "Trinity", das sich auf F&E, Produktion und Marketing erstreckt.



Auf Basis dieser Strategie will Haier bei der Expansion des lokalen Markts eine komplette Produktlieferkette aufbauen. In diesem Fall hat Haier lokale F&E-Experten damit beauftragt, Nutzerverhalten und -gewohnheiten in Russland zu analysieren. Diese Vorarbeit hilft Haier dabei, sich besser auf den lokalen Markt einzustellen und Vorteile zu bewirken. Außerdem schafft Haier in der Region Arbeitsplätze und stimuliert die regionale Wirtschaft.



Einer der Hauptgründe, weshalb Waschmaschinen von Haier bei russischen Nutzern so beliebt sind, liegt darin, dass Haier sein Produktdesign genau an die praktischen Anforderungen der lokalen Nutzer anpasst.



Mit dem neuen Haier-Werk für Wäschepflegegeräte untermauert Haier auch seine Verpflichtung gegenüber dem lokalen Vertriebspersonal. Haier stärkt seine Rolle als langfristiger, zuverlässiger strategischer Partner der lokalen Vertriebsmitarbeiter.



In dem russischen Industriepark sollen insgesamt acht Haier-Produktionsanlagen für unterschiedliche Segmente entstehen. Von dem integrierten Industriepark mit Fabriken für Haushaltsgeräte, Wohnunterkünften, Gesundheitsversorgung, Logistikleistungen und kulturellem Angebot wird die lokale Bevölkerung maßgeblich profitieren.



Die Haier Smart Cloud-Lösung basiert auf Haiers innovativem 5+7+N-Konzept und vernetzt sieben (7) Home Solutions in den Bereichen Luft, Wasser, Sicherheit, Kleiderpflege, Unterhaltung, Gesundheit und Informationen in fünf (5) Wohnszenarien: Smart-Wohnzimmer, Smart-Küche, Smart-Badezimmer, Smart-Wäscheraum und Smart-Schlafzimmer. Sie lässt sich je nach Anwenderbedürfnissen (N) wunschgerecht zu einem umfassenden und intuitiven Smart Home-Ökosystem konfigurieren.



Informationen zu Haier



Mit einem globalen Marktanteil von 10,5 % ist Haier Home Appliance die weltweite Nummer 1 unter den Herstellern von Haushaltsgeräten. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Haier, Casarte und Leader in China, GE Appliances in den USA, Fisher & Paykel in Neuseeland und AQUA in Japan. Haier Home Appliance wandelt sich derzeit von einem traditionellen Hersteller in eine offene Unternehmensplattform und errichtet parallel dazu ein wirklich globales Smart Home-Ökosystem.



