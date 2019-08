Leipzig (ots) - 100 Jahre Bauhaus: Zu den Höhepunkten des Jubiläumsjahres zählt zweifelsohne die Eröffnung des Bauhaus-Museums am 8. September in Dessau. Der MDR überträgt den Festakt live im Netz; MDR KULTUR widmet dem Bauhaus vom 2. bis 8. September eine Schwerpunktwoche in Radio und Fernsehen sowie die crossmediale Serie "MDR KULTUR - Nächste Generation: Das Design der Zukunft" über Studenten und Absolventen aus Design, Kunst und Architektur in Mitteldeutschland.



Per Video-Stream können Nutzer am Sonntag, 8. September, ab 11.00 Uhr den Festakt aus dem Bauhaus-Museum live verfolgen - auf mdr-sachsen-anhalt.de, über den Facebook-Kanal von MDR SACHSEN-ANHALT sowie via HbbTV. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.



Um die Radiohörer über das Geschehen in Dessau zu informieren, sind am 7. und 8. September MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter mit Übertragungswagen vor Ort. Sie berichten auf MDR SACHSEN-ANHALT und anderen ARD-Radiowellen von der Vorbesichtigung, dem Festakt sowie dem Bürgerfest rund um das neue Bauhaus-Museum. MDR KULTUR widmet der Eröffnung des Bauhaus-Museums am 8. September einen Thementag auf allen Ausspielwegen und begleitet das festliche Ereignis.



Im Landesmagazin MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE sind von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. September, täglich Beiträge aus Dessau zu sehen, für die Reporter Sven Stephan vor Ort ist. Unter anderem ist er dabei, wenn am Samstag erstmals die Medien die fertige Ausstellung besichtigen dürfen. Seine Eindrücke von dem Millionenprojekt schildert er jeweils ab 19.00 Uhr.



Daneben gibt es in den Online- und Socialmedia-Kanälen von MDR SACHSEN-ANHALT weitere Angebote, darunter einen Foto-Rundgang durch das neue Museum auf mdr-sachsen-anhalt.de sowie Stories auf Facebook und dem Instagram-Kanal mdr_san.



Weitere Schwerpunktsendungen und -beiträge:



Sonntag, 1. September 2019, 23.25 Uhr, Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente"

Thema u.a.: das neue Bauhaus-Museum in Dessau. Das Gebäude wurde

von einem jungen Architekturbüro aus Barcelona geplant - ein Haus im

Haus mit einem schwebenden Riegel aus Stahl in einer gläsernen Hülle.

Für die Sendung am 1. September zeichnet der MDR verantwortlich.

Moderation: Max Moor Montag, 2., bis Freitag, 6. September, MDR KULTUR

Serie: "MDR KULTUR - Nächste Generation: Das Design der Zukunft"

MDR KULTUR stellt fünf Studenten und Absolventen aus Design, Kunst

und Architektur vor, die sich mit zukunftsweisenden Ideen

beschäftigen - täglich im Radio zwischen 6.00 und 9.00 Uhr, als

Pageflow im Netz unter mdr-kultur.de sowie bei Facebook mit einem

Videoclip. 2. September: Willy Dumaz, Spielentwickler aus Halle

Dumaz und das "Büro für Sinn und Unsinn" haben einen

Spielideenautomaten für das Bauhaus-Museum in Dessau entwickelt. 3. September: Michael Braun, Produktdesigner aus Weimar

Neue Technologien wie der 3D-Druck werden das Design der Zukunft

radikal verändern. Betondrucker werden Häuser drucken und auch unsere

Art Einkaufen zu gehen, wird anders aussehen, meint Produktdesigner

Michael Braun. 4. September: Lena Hensel, Porzellandesignerin in Meißen

Sie ist Teil des jungen Kreativteams in der Porzellanmanufaktur

Meißen. Mit Farbexperimenten gibt sie Formen aus 300 Jahren Tradition

einen modernen Anstrich. 5. September: Nicole Scheller, Modedesignerin in Leipzig

Nicole Scheller kreiert Kleidung, die Gesichtserkennungssoftware

in die Irre führt und Nachtsichtkameras blendet. Mit ihrem Label

"IP/Privacy" versucht sie, wieder stärker auf das Thema Datenschutz

aufmerksam zu machen. 6. September: Hong Trang Mai, Architektin in Dresden

Wohnen wir in Zukunft in Mikroappartements oder in faltbaren

Häusern? Angesichts des zunehmenden Wohnraummangels beschäftigen sich

Städteplaner und Architekten, wie die 26-jährige Hong Trang Mai, mit

neuen Wohnkonzepten. Dienstag, 3. September 2019, 21.00 Uhr, MDR-Fernsehen

"Der Osten - Entdecke wo du lebst: Das Traumschiff der Oberlausitz

- Haus Schminke in Löbau"

Das Haus Schminke zählt zu den weltweit vier wichtigsten

Wohnhäusern der klassischen Moderne. Warum und wie dieses moderne

Haus entstanden ist, wer es gebaut hat, und welche Geschichten sich

hinter dieser maritimen Fassade abgespielt haben - das verrät der

Film von Steffen Jindra. Donnerstag, 5. September 2019, MDR-Fernsehen

22.05 Uhr: "artour - Das Kulturmagazin des MDR" berichtet u.a.

über das neue Bauhaus-Museum in Dessau

23.35 Uhr: "Lotte am Bauhaus", Fernsehfilm 2019 Die

MDR-Koproduktion wurde erst jüngst bei dem wichtigsten

Fernseh-Festival in Asien, den "Seoul International Drama Awards",

gleich zweimal geehrt. Freitag, 6. September 2019, 18.00 bis 19.00 Uhr, MDR KULTUR - Das

Radio

Das "MDR KULTUR Spezial" fragt: "Neues Museum, neue Chancen?"

Unter anderem geht es um Architektur und Sammlung des neuen

Bauhaus-Museums in Dessau und um die Frage, wie sich das neue Museum

in die Bauhausstadt einfügt. Sonnabend, 7. September 2019, MDR KULTUR - Das Radio

9.05 Uhr: Feature "Wohnen im Bauhaus"

Puristische, funktionale Gebäude aus Glas, Stahl und Beton - die

Bauhaus-Architektur galt in ihren Anfängen als revolutionär, heute

zählt sie zum Weltkulturerbe. Aber wie wohnt es sich eigentlich in so

einem Baudenkmal? Autorin Sandra Meyer war im Haus Auerbach in Jena,

in der Siedlung Törten in Dessau sowie im Diakonissen-Mutterhaus in

Elbingerode auf Hausbesuch. 11.00 bis 12.00 Uhr: "MDR KULTUR trifft" ...

... Dr. Claudia Perren, Direktorin und Vorstand der Stiftung

Bauhaus Dessau Montag, 2., bis Sonntag, 8. September, MDR WISSEN

"Wie wohnen wir in Zukunft?" fragt mdr-wissen.de. Unter anderem

geht es um die Frage, wie ein energieautarkes Haus der Zukunft

aussieht, in dem man heute schon wohnen kann. 100 Jahre Bauhaus zum Nachlesen und Hören



Alle Hintergrundinformationen, Beiträge und Veranstaltungen rund um das Bauhausjubiläum gibt es zum Nachlesen bzw. Hören unter www.mdr.de/bauhaus19.



Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar oder Sie schicken uns Ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de.



Pressekontakt:



MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 64 53,

E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/135545