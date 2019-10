Mainz (ots) -Sonntag, 27. Oktober 2019, 18.30 UhrErstausstrahlung Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der legendären Kunstschule feiern 2019 gleich zwei neue Museen: das Bauhaus-Museum Weimar und das Bauhaus Museum Dessau. Markus Brock checkt beide Museen und begrüßt als Gast in Dessau die Schauspielerin Anna Maria Mühe. "Museums-Check mit Markus Brock" ist zu sehen in 3sat am Sonntag, 27. Oktober 2019, 18.30 Uhr, in Erstausstrahlung.Walter Gropius wollte mit der Gründung der Bauhaus-Schule 1919 durch Gestaltung die Welt verbessern - und Kunst, Handwerk und später auch Industrie vereinen. Für seine Idee gewann er Künstler wie Oskar Schlemmer, Paul Klee und Wassily Kandinsky. In Weimar, am Ursprungsort des Bauhauses, wurde im April 2019 das neue Bauhaus-Museum eröffnet. Dort werden die Schätze der weltweit ältesten Bauhaus-Kollektion gezeigt und mit den Fragen von morgen verknüpft. Erstmals wird dort umfänglich von den Anfängen des Staatlichen Bauhauses erzählt (1919 bis 1925). Bis 1925 war das Bauhaus in Weimar beheimatet, dann musste es auf Druck von rechtsnationalen Politikern schließen und umziehen.In Dessau fand das Bauhaus ab 1925 eine neue Wirkungsstätte und erlebte bis 1932 seine Blütezeit. Die Bauhaus-Schule von damals steht noch immer, ist aber für museale Zwecke technisch und klimatisch ungeeignet. Daher wurde im Stadtzentrum ein Neubau für die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau errichtet.Markus Brock macht mit Schauspielerin Anna Maria Mühe, die in der ZDF/ARTE-Fernsehserie "Die neue Zeit" die Bauhaus-Künstlerin Dörte Helm verkörperte, einen Rundgang. Die beiden entdecken originale Möbel, Leuchten und Kunstwerke, erfahren, wie hier gelernt und experimentiert wurde und wie leidenschaftlich die Bauhäusler für ihre revolutionären Ideen kämpften. Unter dem Druck der Nationalsozialisten löste sich das Bauhaus 1933 selbst auf.In Dessau befinden sich bis heute die weltweit meisten erhaltenen Bauhaus-Bauten, dazu zählt die 1926 fertiggestellte Meisterhaussiedlung. Markus Brock besucht das frisch renovierte Doppelhaus, in dem Wassily Kandinsky und Paul Klee einst Tür an Tür wohnten. Von außen schlicht weiß und nüchtern, gleicht es innen einem begehbaren Gemälde, gestrichen in hundert verschiedenen Farbtönen von Rot über Blattgold bis zu Schwarz.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheckWeitere Informationen: https://kurz.zdf.de/l6a/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4411113