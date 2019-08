Vaduz (ots/ikr) - Ganz im Zeichen der Natur stand die diesjährige Regierungsexkursion am 29. August 2019. Sie führte die Regierungsmitglieder und ihre Stellvertreter unter dem Motto "Blickwechsel" in die Liechtensteiner Bergwelt nach Malbun.



Den Blick und die Gedanken schweifen lassen sowie das Land einmal von oben, aus einer anderen Perspektive, betrachten - diese Möglichkeit bot sich den Teilnehmenden an der traditionellen Regierungsexkursion, welche in diesem Jahr in Malbun stattfand. Nach einer morgendlichen Stärkung im Restaurant Galina erlebten die Regierungsmitglieder und ihre Stellvertreter hautnah, was es bedeutet, Liechtenstein aus der Vogelperspektive zu betrachten. Denn der Falkner Norman Vögeli nahm sie auf eine atemberaubende Adler-Erlebnis-Wanderung mit. Und wohl nichts verkörpert die Kraft und Schönheit der Natur eindrücklicher als ein Adler, der seine Flügel ausbreitet, um sich vom Arm "seines" Menschen in die Freiheit der Lüfte zu erheben.



Nach dem Mittagessen und dem offiziellen Fototermin im Hotel Galina, stand der nächste Höhepunkt der Regierungsexkursion auf dem Programm: Ein Rundgang auf einem Abschnitt des Liechtenstein-Wegs, der anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums des Landes eröffnet wurde. Dieser führte die Teilnehmenden von Sareis über sechs Erlebnisstationen wieder zurück ins Zentrum von Malbun - mit Zwischenstopp auf der Alp Pradamee zur Käseverkostung. Seinen gemütlichen Ausklang fand der spannende Tag schliesslich im Restaurant Edelweiss in Triesenberg.



