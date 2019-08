EQS Group-Media / 2019-08-29 / 15:10 *Die Cannabis Health AG übernimmt Anteile an der White & Fluffy Vertriebs GmbH* Herisau (SCHWEIZ) - Die Cannabis Health AG (CHAG) übernimmt per 28. August 2019 Unternehmensanteile an der bayrischen White & Fluffy Vertriebs GmbH, einem der führenden Anbieter von CBD-Produkten in Deutschland. Lars Orlamünde, Chief Executive Officer der Cannabis Health AG, sagt: «Die Unternehmensbeteiligung sichert uns wichtige Anteile am deutschen Markt für Cannabisprodukte und etabliert die Cannabis Health AG als führendes Unternehmen mit ganzheitlichem Ansatz am Markt. Der Zugang zur Plantage der White & Fluffy GmbH schafft ausserdem eine Vielzahl weiterer unternehmerischer Synergieeffekte entlang unserer Produktions- und Vertriebskette.» Michael Vierthaler, Geschäftsführer der White & Fluffy Vertriebs GmbH ergänzt: «Wir freuen uns sehr, Teil der Cannabis Health AG zu werden, die damit ihre Marktführerschaft auf Amazon im Bereich CBD Liquids weiter ausbauen kann. Das Know-how und die Infrastruktur der Cannabis Health AG ist eine hervorragende Ergänzung für uns und hilft uns, gemeinsam stark zu wachsen und weitere Kundenpotenziale zu erschliessen.» *Über die Cannabis Health AG* Das Schweizer Unternehmen Cannabis Health AG (CHAG) wurde von Branchenexperten aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Logistik gegründet. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partnernetzwerk entwickelt die CHAG innovative Produkte auf Cannabispflanzenbasis. Die CHAG arbeitet an einer stetigen Weiterentwicklung und Erforschung der Wirkmechanismen auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. *Über die White & Fluffy Vertriebs GmbH* Die White & Fluffy ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bayern. Seit 2011 hat sie sich auf das Thema Hanf & Cannabis ausgerichtet und ist einer der führenden Anbieter Deutschlands auf diesem Gebiet. White & Fluffy ist auf die Entwicklung von Vaporizern, Verdampfern sowie E-Zigaretten mit CBD BIO Liquids & Ölen spezialisiert. Cannabis Health AG Swiss Media Office Marcus Balogh E: chag@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WOHBPCWYOR [1] Dokumenttitel: Die Cannabis Health AG übernimmt Anteile an der White & Fluffy Vertriebs GmbH Emittent/Herausgeber: Cannabis Health AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 865625 2019-08-29 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=219f1086927a70e58035a463f02bea00&application_id=865625&site_id=vwd&application_name=news

