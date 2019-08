Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Der Finanzdienstleister konnte erneut einen wichtigen Kunden gewinnen. Man kooperiert in Zukunft mit WHSmith, einem der weltweit führenden Einzelhändler für Lesestoff, Reisezubehör und den täglichen Bedarf. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Telekom auf dem vierten Platz. Auch hier ist man eine Kooperation eingegangen. Man hat sich mit dem E-Scooter-Verleiher Lime zusammengetan.