Berlin (ots) - Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen fordert die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, eine sozial-ökonomische Wende:



"Was viele Menschen, nicht nur im Osten, brauchen, ist die glaubhafte Aussicht darauf, dass sich für sie wirklich etwas verbessert", sagte Kipping am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin.



Für den Rechtsruck macht sie die Regierungspolitik der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Um den aufzuhalten, müsste es Verbesserungen für die Menschen geben: "Wer über die Marktradikalität der letzten 30 Jahre nicht reden will, der sollte sich über den Aufstieg der Rechtsextremen nicht wundern."



Den Vorwurf, die Linkspartei habe ostdeutsche Themen vernachlässigt, weist Kipping zurück: "Wir waren die einzigen, die im Bundestag immer die Themen Rentengerechtigkeit, Respekt für den Osten, und zwar in der Führungsspitze, in Ost und West gleichermaßen stark behandelt haben."



Pressekontakt:



Rundfunk Berlin-Brandenburg

ARD-Mittagsmagazin

Tel.: 030 - 97993 - 55504

mima@rbb-online.de

www.mittagsmagazin.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4361420