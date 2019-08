Nach den Halbjahreszahlen habe Biofrontera nach Darstellung von SMC-Research die Zielspanne für die Erlöse in 2019 etwas reduziert. SMC-Analyst Holger Steffen kalkuliert nun auch etwas vorsichtiger, bewertet die jüngste Kurskonsolidierung aber dennoch als neue Einstiegsgelegenheit.

Gemäß SMC-Research habe Biofrontera den Absatz seines Kernprodukts Ameluz weiter mit einem hohen Tempo gesteigert, in den ersten sechs Monaten habe die Wachstumsrate ungefähr 50 Prozent betragen. Dieses Niveau solle auch im zweiten Halbjahr in etwa gehalten werden. Zusätzliches Potenzial habe sich das Unternehmen im März mit der Übernahme der vormaligen Maruho-Tochter Cutanea erschlossen. Denn damit zählen nun das topische Antibiotikum Xepi, das u.a. gegen MRSA eingesetzt werden könne, zum Produktportfolio und könne mit hohen Synergien in den USA vermarktet werden. Mittelfristig rechnen die Analysten hier mit erheblichen Zusatzeinnahmen.

Dank des ertragswirksam verbuchten Bad Will in Höhe von 17,3 Mio. Euro aus der Übernahme werde Biofrontera im laufenden Jahr nach aktualisierter Planung einen Gewinn zwischen 4 und 7 Mio. Euro ausweisen. Aber auch operativ werde der Break-even auf isolierter Basis für das vierte Quartal erwartet. Das Wachstum werde dabei voraussichtlich nicht ganz so hoch ausfallen, wie zuvor vom Management erhofft, so dass nun ein Umsatz aus dem Ameluz-Verkauf von 32 bis 35 Mio. Euro erwartet werde, bislang habe die Zielspanne bei 35 bis 40 Mio. Euro gelegen. Hinzu kämen Einnahmen aus dem Vertrieb der Cutanea-Produkte in Höhe von voraussichtlich 1 bis 1,5 Mio. Euro.

SMC-Research habe vor diesem Hintergrund seine Schätzungen zum Wachstum und zur Margenentwicklung etwas vorsichtiger formuliert, sehe aber nach wie vor ein hohes und nachhaltiges Wachstumspotenzial, dessen Realisierung perspektivisch zu hohen operativen Renditen führen sollte. Das Kursziel betrage nach der Aktualisierung 8,00 Euro (bislang: 8,90 Euro). Die von den Analysten erwartete Kurskonsolidierung nach dem Auslaufen der Aktien-Kaufangebote von Maruho und Deutsche Balaton sehe das Researchhaus vor diesem Hintergrund als eine neue Einstiegsgelegenheit und bekräftige das Votum "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.08.19, 14:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.08.19 um 14:15 Uhr fertiggestellt und am 29.08.19 um 14:25 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-29-SMC-Update-Biofrontera_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.